Andrea Giambruno, sospesa la conduzione

È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a Diario del giorno e l'azienda sta valutando con attenzione i fatti. Lo spiega all'ANSA un portavoce di Mediaset. Già nella nella puntata di oggi Giambruno non ha condotto, la rubrica di informazione di Rete4 in onda in diretta dagli studi Mediaset del Palatino a Roma. Al posto del giornalista, al centro delle cronache per la rottura con la premier Giorgia Meloni dopo i fuori onda diffusi da Striscia la notizia, c'è Luigi Galluzzo, che ha lanciato la puntata annunciando gli aggiornamenti sulla crisi in Israele e sull'allarme terrorismo in Italia e Europa.