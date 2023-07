Ancora temporali al Nord, allerta arancione in Lombardia

Il Nord ancora sotto l'effetto del maltempo. Dalla serata di oggi, indica una nuova allerta meteo della Protezione civile, ci saranno temporali, anche di forte intensità, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia di Bolzano e, dalla notte di oggi, anche su Emilia Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio temporali in gran parte della Lombardia e allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, nella Provincia Autonoma di Bolzano, su parte dell'Emilia Romagna e nelle restanti zone della Lombardia.