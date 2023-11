Ancora molto da fare per proteggere i civili a Gaza, Blinken Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato a New Delhi che "c'è ancora molto da fare" per proteggere i civili palestinesi. Ha riconosciuto i progressi fatti con le pause umanitarie, ma ha sottolineato che servono ulteriori misure per la protezione dei civili e l'aiuto umanitario.