Ancora incendi e allerta meteo nel nord del Portogallo

Dopo un fine settimana di temperature particolarmente alte, oggi sono più di 1.600 i vigili del fuoco mobilitati per affrontare i circa 35 incendi attivi nel nord del Portogallo, di cui almeno quattro particolarmente pericolosi.

In alcune parti dei Comuni di Viana do Castelo, Braga e Vila Real le autorità hanno ordinato l'evacuazione delle abitazioni, mentre la situazione è sotto controllo a Ponte da Barca, anche se l'incendio - divampato sabato 26 luglio - non è stato ancora spento.

Intanto, buona parte del Portogallo centrosettentrionale, dove le temperature dovrebbero rimanere alte almeno fino a mercoledì, rimane in stato di allerta massima.