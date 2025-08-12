Martedì 12 Agosto 2025

Ancora chiusa A1, in corso travaso del Gpl
12 ago 2025
Ancora chiusa A1, in corso travaso del Gpl

Ancora chiusa l'A1 Milano-Napoli, per l'incendio ieri di un'autocisterna che trasportava Gpl provocato da un surriscaldamento dei freni. Un tratto di 40 chilometri tra Orte e Roma. Concluse le operazioni di spegnimento si sta procedendo a smaltire il gpl. Nella notte è stata completato il travaso in un'altra cisterna e ora i vigili del fuoco stanno facendo bruciare in maniera controllata il gas rimasto. Chiusi anche altri tratti, come la Diramazione di Roma nord tra Fiano Romano e il bivio per la A1 Milano-Napoli verso la stessa A1. Tra Orte e Orvieto si è creaao una di coda di 15 km

