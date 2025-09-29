Anche sparatoria in North Carolina compiuta da un veterano Iraq

In meno di 24 ore negli Stati Uniti sono state compiuti due attentati da altrettanti veterani dei marine che erano stati dispiegati in Iraq. Oltre a quella nella chiesa mormone di Grand Blanc, in Michigan, infatti, nella sera di sabato ce n'è stata un'altra in North Carolina. Anche questa, nella quale sono morte tre persone uccise dagli spari provenienti da un'imbarcazione mentre si trovavano in un bar, è stata compiuta da Nigel Edge, veterano che aveva prestato servizio nell'Operazione Iraqi Freedom lanciata in Iraq nel 2003. Thomas Jacob Sanford, l'autore della strage in Michigan, era stato dispiegato sempre nel Paese mediorientale dal 2004 al 2008.