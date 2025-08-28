Giovedì 28 Agosto 2025

Maurizio Sacconi
28 ago 2025
Anche il Mic accende un faro sul cubo nero di Firenze

Anche il ministero della Cultura accende un faro sulla vicenda del 'cubo nero' di Firenze, il contestato palazzo ultramoderno costruito al posto dell'ex Teatro Comunale in pieno centro storico. Gli uffici del Collegio Romano intendono verificare, per quanto di competenza ministeriale, le procedure seguite per il rilascio dei permessi che hanno autorizzato i lavori edilizi. Il Mic, che vigila sulla Soprintendenza che ha rilasciato le autorizzazioni, ha chiesto una relazione dettagliata per far luce sull'iter procedurale dopo che la procura di Firenze ha aperto un fascicolo esplorativo, al momento senza indagati, sulla vicenda.

© Riproduzione riservata

