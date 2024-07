Anche al box office italiano Inside Out 2 senza rivali

Inside Out 2 è ancora in testa al box office italiano dopo il suo secondo weekend di programmazione, come riportato da Cinetel. Il film Disney Pixar si conferma fenomeno assoluto degli incassi, tanto da essere diventato il primo film dell'anno a superare il miliardo di dollari nel mondo e il più veloce film d'animazione di sempre a riuscirci. Il film animato ha portato a casa altri 6.680.300 euro, con un calo fisiologico del -48% rispetto a settimana scorsa (anche dovuto alla concorrenza della partita della nazionale di calcio sabato agli Europei), ma sempre con una grandiosa media di 11.558 euro. Il totale è ora di quasi 30 milioni di euro: 29.831.671 euro per l'esattezza. Dietro al titolo Disney Pixar rimangono le briciole. In seconda posizione al box office ma a distanza troviamo A Quiet Place - Giorno 1 che ha debuttato con 411.665 euro, per una media di 1.307 euro. Chiude il podio Bad Boys - Ride or Die, che al suo terzo weekend incassa altri 190.325 euro con una media di 771 euro; il totale è ora di 1.962.700 euro. Tra le altre nuove uscite, quelle che sono riuscite a entrare nella top ten sono: l'action comedy con Glen Powell Hit Man - Killer per caso (Bim) di Richard Linklater, qurto con 154.970 euro; la commedia indiana Jatt & Juliet 3, sesto con 45.510 euro raccolti dai 37 cinema in cui è in programmazione; e infine Shoshana, thriller ambientato negli anni '30 a Tel Aviv, nono con 27.055 euro. Nel complesso il weekend del 27-30 luglio 2024 è valso 8.001.877 euro di box office per 1.078.235 presenze. Numeri in calo del 45% rispetto al fine settimana passato che aveva visto l'esordio di Inside Out 2, e in crescita di un bel +76,74% sullo stesso weekend del 2023, quando nelle sale erano in programmazione Indiana Jones e il quadrante del destino, Elemental e The Flash. Inside Out 2 da ricordare resta in vetta al box office di Stati Uniti e Canada per il terzo fine settimana consecutivo, aggiungendo 57,4 milioni di dollari a un bottino nazionale di 469 milioni di dollari. Con i biglietti staccati in tutto il mondo, Riley e le sue coloratissime emozioni raggiungono questa domenica il miliardo di dollari di incassi (1,015 miliardi, per la precisione).