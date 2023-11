Analisi in corso dell'intesa Italia-Albania firmata

Abbiamo appena ricevuto il protocollo d'intesa tra Italia e Albania in merito alla gestione del flusso dei migranti e lo stiamo esaminando: non abbiamo ancora una valutazione definitiva, stiamo analizzando i dettagli. Questo è quanto dichiarato da una portavoce della Commissione Europea durante il briefing quotidiano, in risposta a una domanda sull'intervento del commissario Olivér Várhelyi, che ieri ha definito l'intesa "interessante".