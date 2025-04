Amnesty: L'effetto Trump accelera la crisi dei diritti umani nel mondo

"L'effetto Donald Trump sta mettendo il turbo al disfacimento dei rispetto dei diritti umani, ponendo a rischio miliardi di persone in tutto il pianeta". È quanto sostiene Amnesty International, in occasione della presentazione del rapporto annuale 'Lo stato dei diritti umani nel mondo'.

"La campagna contro i diritti lanciata dall'amministrazione Trump ha aggravato violazioni già presenti nel corso del 2024, erodendo decenni di duro lavoro per costruire e promuovere i diritti umani universali e accelerando il declino verso una nuova era brutale caratterizzata da pratiche autoritarie e avidità aziendale", spiega l'ong.

"Anno dopo anno, abbiamo denunciato i pericoli di un arretramento del rispetto dei diritti umani. Ma gli eventi degli ultimi 12 mesi, non ultimo il genocidio israeliano dei palestinesi a Gaza trasmesso in diretta streaming ma inascoltato, hanno messo a nudo quanto il mondo possa essere un luogo infernale per le persone quando gli stati più potenti abbandonano il rispetto del diritto internazionale e ignorano le istituzioni multilaterali", ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International.

"A cento giorni dal suo secondo mandato, il presidente Trump ha mostrato solo un assoluto disprezzo per i diritti umani universali. Il suo governo ha preso di mira rapidamente e deliberatamente istituzioni e iniziative vitali statunitensi e internazionali, concepite per rendere il nostro un mondo più sicuro e giusto. Il suo assalto totale ai concetti stessi di multilateralismo, asilo, giustizia razziale, genere, salute globale e azione climatica sta esacerbando il danno sta ulteriormente incoraggiando altri leader e movimenti contrari ai diritti umani a unirsi al suo assalto", ha aggiunto Callamard.

Oltre a Gaza, il rapporto di Amnesty accende i fari anche sulle situazioni - legate a guerre e crisi interne - in Sudan, Myanmar e Repubblica Democratica del Congo, nonché alle discriminazioni in Afghanistan e Iran come esempio di situazione in rapido deterioramento e violazione sistematica dei diritti umani.