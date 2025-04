Amministrazione Trump valuta riduzione dei dazi sulle importazioni cinesi

L'amministrazione Trump sta valutando la possibilità di ridurre i dazi sulle importazioni cinesi, in alcuni casi dimezzandoli, nel tentativo di allentare le tensioni con Pechino. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Donald Trump non ha al momento preso una decisione definitiva. Le tariffe alla Cina potrebbe scendere fra il 50 e il 65%, ma è anche allo studio un approccio a più livelli, con dazi al 35% sui beni dalla Cina non ritenuti una minaccia alla sicurezza e al 100% per i prodotti invece considerati strategici per gli interessi americani.