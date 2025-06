Amerigo Vespucci torna a La Spezia dopo il Tour Mondiale: cerimonia di benvenuto il 16 giugno

L'Amerigo Vespucci "rientra a casa" a La Spezia al termine del Tour Mondiale che in due anni di navigazione l'ha portata a percorrere quasi 50.000 miglia raggiungendo 5 continenti, 32 paesi e 53 porti. La nave scuola della Marina Militare raggiungerà alle 10:30 circa di lunedì 16 giugno il molo Italia dove sosterà fino a lunedì 23 giugno quando disormeggerà nelle prime ore della mattina per entrare in bacino e iniziare la sosta lavori in attesa della "prossima avventura". Ad accogliere in mare il veliero ci saranno numerose barche da diporto in prossimità dell'isola del Tino e un gruppo di ultraleggeri con i fumi tricolore sul Golfo dei Poeti. In occasione della presenza di nave Vespucci a La Spezia il Museo Tecnico Navale di Spezia sarà aperto al pubblico gratuitamente per tutta la durata della sosta.

La consueta cerimonia di benvenuto si terrà il 16 giugno alle 11.30 alla presenza del comandante interregionale marittimo Nord, l'ammiraglio Flavio Biaggi, in rappresentanza della Marina Militare, il prefetto di La Spezia Andrea Cantadori e il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini. Ad accompagnare la cerimonia ci sarà la fanfara di Marina Nord.

L'iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci è nata da un'idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, per raccontare e condividere l'esperienza internazionale del Tour Mondiale che ha portato all'estero la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria che fanno dell'Italia un Paese universalmente apprezzato.