Amerigo Vespucci saluta Napoli: riparte il tour Mediterraneo verso Cagliari

Decine di imbarcazioni a vela hanno salutato oggi nel golfo di Napoli la nave scuola della Marina militare 'Amerigo Vespucci' che, dopo quattro giorni di sosta, ha lasciato il capoluogo campano. Le barche hanno atteso il veliero all'uscita del porto dando vita a una vera a propria veleggiata. Ma a volere dire 'ciao' alla 'nave più bella del mondo' anche tantissime persone che si sono posizionate lungo la banchina del molo Beverello per scattare l'ultima foto.

In una giornata baciata dal sole, il Vespucci ha così ripreso il suo tour nel Mediterraneo, diretto verso Cagliari. Dalla mattina del 13 maggio, la nave simbolo della Marina militare italiana ha sostato nel porto di Napoli, sotto lo sguardo vigile del Vesuvio. Quattro giorni in cui i napoletani hanno abbracciato il veliero e il suo equipaggio. Tantissimo l'entusiasmo dei cittadini che in migliaia sono saliti a bordo della nave per ammirarne l'unicità e hanno partecipato alle attività del Villaggio IN Italia. Un entusiasmo che si è manifestato non appena diffusa la notizia dell'arrivo del Vespucci: nel giro di pochissimo, infatti, il sistema di prenotazione per salire a bordo è stato inondato di richieste e i posti a disposizione sono andati sold out immediatamente.

"Più di mille visitatori all'ora: presenze veramente importanti - ha detto il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, che oggi è salito a bordo - segno dell'amore dei napoletani per questa nave e dell'amore di questa nave per Napoli. Credo sia un connubio perfetto: una città storica e una nave storica che arriva qui dopo un tour Mediterraneo ma, soprattutto, dopo un tour di quasi due anni in giro per il mondo. Abbiamo rappresentato l'eccellenza italiana nel mondo".

Visitatori di ogni età: adulti, anziani e molte famiglie con bambini affascinati dalla bellezza di un veliero che i più piccoli fino ad ora avevano solo immaginato e visto nelle favole. Napoli è stata la 13/a tappa del Tour Mediterraneo del Vespucci, iniziativa nata da un'idea del ministro della Difesa, Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, per raccontare e condividere l'esperienza internazionale del Tour Mondiale che, per 20 mesi, ha portato in 30 Paesi all'estero la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria dell'Italia. Ma prima di intraprendere la sua navigazione verso Cagliari, il veliero renderà omaggio al golfo di Napoli con un passaggio ravvicinato a Sorrento, poi starà alla fonda nelle acque antistanti Castellamare di Stabia (dove è nato), stasera e domani, per poi fare un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti Amalfi, nel tardo pomeriggio di domani.