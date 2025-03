Amerigo Vespucci approda a Venezia: seconda tappa del tour Mediterraneo

Con la welcome ceremony a Riva San Biasio ha preso ufficialmente il via la seconda tappa del tour Mediterraneo dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che sta ultimando il giro del mondo cominciato a luglio 2023. La fanfara del comando interregionale marittimo Nord della Marina Militare ha dato il suo benvenuto al veliero intonando il tradizionale inno italiano, mentre centinaia di persone hanno affollato la banchina dell'Arsenale. "Arrivare a Venezia è stato bellissimo, come sempre. Vedere una città storica, bella come il Vespucci - le parole del comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai -. Un incontro tra due signore davanti a piazza San Marco, con la sensazione che la città si sia fermata per un momento per accoglierci. Venezia è sempre Venezia, bellissima".

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro, e il sottocapo della Marina Militare, Giuseppe Berutti Bergotto. "Nel suo tour mondiale questa nave ci ha permesso di riallacciare i rapporti con tantissime nazioni che per un po' di tempo non erano state visitate da una nave militare - ha detto l'ammiraglio -. E' riuscita a porta anche un'immagine innovativa dell'Italia nel mondo. Il Vespucci è una delle navi più tecnologiche che sono state costruite all'epoca. Dopo 94 anni riesce a proseguire queste attività, simbolo della capacità italiana della costruzione cantieristica".

Con la welcome ceremony apre ufficialmente anche il Villaggio In Italia, l'expo itinerante sulle eccellenze italiane. In calendario, fino al 30 marzo, decine di eventi, convegni e iniziative per raccontare l'esperienza della nave scuola in giro per il mondo.