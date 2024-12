Amerigo Vespucci ad Abu Dhabi: tappa natalizia del tour mondiale della Marina Militare

Al termine di due giorni di navigazione da Doha, l'Amerigo Vespucci è giunta al porto di Abu Dhabi, 31ma tappa del suo tour mondiale, cominciato a luglio 2023 da Genova. Ad accogliere la nave scuola della Marina Militare, le autorità locali e l'ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara. Il veliero "più bello del mondo" sosterà in porto fino al 5 gennaio, prima di mettersi in rotta verso Gedda, ultima tappa prima del ritorno nel Mediterraneo.

"Questa è una tappa speciale, la tappa di Natale, delle feste, la tappa dedicata agli affetti - le parole del comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai -, quelli di chi tornerà in Italia e quelli di chi è venuto qui a trovarci, a passare il Natale insieme a noi".

Come di consueto, anche ad Abu Dhabi sarà allestito il Villaggio Italia, l'expo itinerante che accompagna il Vespucci nel suo tour mondiale. L'inaugurazione è in programma il 27 dicembre allo Zayed Port di Abu Dhabi. Ricco il calendario degli eventi, tra talk, conferenze e masterclass oltre all'ormai tradizionale mostra dedicata al Made in Italy. Anche nella capitale emiratina ci sarà spazio per le eccellenze dell'agroalimentare, dall'olio alla pizza, fino all'"orto italiano".