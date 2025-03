Amerigo Vespucci a Trieste: Inizia il Tour Mediterraneo della Marina Militare

L'Amerigo Vespucci è appena arrivata a Trieste, da dove prende il via ufficialmente il tour Mediterraneo attraverso 17 tappe lungo le coste italiane, con due soste all'estero, a Durazzo e La Valletta. La nave scuola della Marina Militare ha ormeggiato davanti alla scala reale lungo la Riva del Mandracchio, nel cuore del capoluogo giuliano, di fronte a piazza Unità d'Italia. Il veliero rientra in Italia dopo 20 mesi di navigazione attorno al mondo, durante i quali ha toccato 30 Paesi, cinque continenti, 35 porti lungo 46 mila miglia nautiche percorse. Da domani saranno aperte le visite a bordo, già sold-out da tempo. Lungo il molo aprirà anche il Villaggio IN Italia, con eventi e dibattiti che ripercorreranno l'esperienza del tour mondiale arricchiti da iniziative legate al made in Italy e all'enogastronomia.