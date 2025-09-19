A.Meloni, Giorgia studia ogni giorno, avanti su strada confronto

Venerdì 19 Settembre 2025

19 set 2025
'Dobbiamo sempre continuare ad essere d'esempio'

"Continuate sulla strada del confronto, abbiamo idee forti e non abbiamo paura del confronto. Dobbiamo sempre continuare ad essere d'esempio. E poi studiate. E vedo Giorgia studiare ogni giorno, ore e ore anche per il dibattito più semplice che potrebbe affrontare senza problemi". Lo ha detto Arianna Meloni dal palco di Fenix parlando ai ragazzi di gioventù nazionale. "Dovete essere liberi e coraggiosi, come siamo stati noi", poi "non ho troppi consigli da darvi, più voi a me", ha aggiunto. Nel suo intervento dal palco Arianna Meloni ha anche ringraziato la stampa presente visto che "oggi fa un po' caldino...".

