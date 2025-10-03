A.Meloni, Gaza è pretesto per attacco a governo, ignobile

"Scioperare è un diritto e la libertà di manifestare non si tocca in uno stato democratico. Però lo sciopero è astensione dal proprio lavoro. Non impedire agli altri di lavorare, perché altrimenti si chiama sopruso, prepotenza, violenza verso il prossimo". Così su Instagram Arianna Meloni. "E' evidente che Gaza è solo un pretesto", "qui l'unico obiettivo è quello di attaccare il governo" e "gli slogan carichi d'odio e violenza ne sono la conferma. Ma ciò che davvero disgusta è il cinismo con cui certa sinistra sfrutta la tragedia palestinese per mero interesse di bottega. E tutto ciò è semplicemente ignobile".

"Libertà di manifestare vuol dire organizzare cortei, sit-in e quant'altro, in accordo con le autorità di sicurezza pubblica. Non è distruggere il bene pubblico e scagliarsi contro le forze dell'ordine, perché sennò è teppismo e delinquenza", scrive Arianna Meloni rimarcando che "queste manifestazioni non aiuteranno in nessun modo la popolazione e la causa palestinese. Qui l'unico obiettivo è quello di attaccare il governo, che paradossalmente è il primo governo occidentale schierato per aiutare concretamente la popolazione di Gaza".