Amb.Usa in Ue, Trump non tollererà limiti a libertà parola

Donald Trump "non tollererà" che un'amministrazione straniera "limiti la libertà di parola" degli americani, "dobbiamo arrivare a un'intesa su cosa sta accadendo con il Digital services act e il Digital markets act", le norme Ue in vigore anche per le Big Tech. Lo ha detto il neo ambasciatore Usa presso l'Ue, Andrew Puzder, all'Atlantic Council. "Dobbiamo assicurarci che non s'intenda penalizzare le aziende perché sono americane e di grandi dimensioni - ha sottolineato -. Se questo è l'intento, allora è un problema da affrontare. Non è il modo di trattare gli alleati". E se, invece, "non è l'intento, allora serve un'intesa".