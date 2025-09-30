Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare
30 set 2025
Amb.Usa in Ue, Trump non tollererà limiti a libertà parola

Puzder: 'Serve un'intesa sul ruolo delle norme per le Big Tech'

Donald Trump "non tollererà" che un'amministrazione straniera "limiti la libertà di parola" degli americani, "dobbiamo arrivare a un'intesa su cosa sta accadendo con il Digital services act e il Digital markets act", le norme Ue in vigore anche per le Big Tech. Lo ha detto il neo ambasciatore Usa presso l'Ue, Andrew Puzder, all'Atlantic Council. "Dobbiamo assicurarci che non s'intenda penalizzare le aziende perché sono americane e di grandi dimensioni - ha sottolineato -. Se questo è l'intento, allora è un problema da affrontare. Non è il modo di trattare gli alleati". E se, invece, "non è l'intento, allora serve un'intesa".

