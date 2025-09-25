Amb.russo in Francia, se nostri jet abbattuti sarà guerra

Se la Nato abbattesse i jet russi che violano il suo spazio aereo, "sarebbe guerra": lo ha dichiarato l'ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, in un'intervista a Rtl France. "Sapete, ci sono molti aerei della Nato che violano lo spazio aereo russo, succede abbastanza spesso. Dopodiché, non vengono abbattuti", ha affermato Meshkov. Riguardo alle incursioni di droni e aerei stranieri nei cieli europei nelle ultime settimane, il diplomatico ha ribadito la posizione di Mosca: "Lo neghiamo". La Russia "non fa questo, non gioca con nessuno", ha detto Meshkov secondo cui l'Occidente ha "ingannato" Mosca "in molte occasioni".