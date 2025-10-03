Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Amb.Israele, 'cortei anti-governo, Gaza non c'entra nulla'
3 ott 2025
'Gridano 'Palestina Libera' ma non sanno che significa'

"Molti dimostranti non sanno nemmeno per cosa stanno protestando, sono anti establishment, sono anti-governo. E' una protesta che non ha nulla a che fare con Gaza e con i palestinesi". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, a L'Aria che Tira su La7, rispondendo a una domanda sulle manifestazioni in Italia. "Sono molto attento ad etichettare l'antisemitismo, ma senza dubbio c'è ignoranza, notizie false, incitamento e radicalismo, e anche anarchici fanatici che si uniscono per attaccare l'establishment, per attaccare il governo italiano. Gridano 'Palestina libera', ma non sanno neanche che cosa stanno gridando". "Non abbiamo trovato nessun aiuto alimentare sulle barche sequestrate" ha detto Peled, ribadendo che la Flotilla era una "provocazione".

ProtestaAntisemitismo