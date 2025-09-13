Venerdì 12 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra EuropaTyler RobinsonTestamento ArmaniMondiali atleticaMondiale volley
Acquista il giornale
Ultima oraAmbasciata Usa, 'Il Papa prega per la famiglia Kirk'
13 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Ambasciata Usa, 'Il Papa prega per la famiglia Kirk'

Ambasciata Usa, 'Il Papa prega per la famiglia Kirk'

'Durante incontro con Burch ha detto che violenza non risolve'

'Durante incontro con Burch ha detto che violenza non risolve'

'Durante incontro con Burch ha detto che violenza non risolve'

Nell'incontro tra il Papa e il nuovo ambasciatore Usa presso la Santa Sede, Brian Francis Burch, si è parlato anche dell'assassinio di Charlie Kirk. "Papa Leone ha sottolineato che le nostre divergenze politiche non potranno mai essere risolte con la violenza e ha detto all'ambasciatore Burch che stava pregando per la vedova del signor Kirk e per i suoi figli". A riferirlo è la stessa ambasciata su X. Tra i temi del colloquio anche i conflitti tra Russia e Ucraina e a Gaza. Quindi la libertà religiosa, le relazioni con la Cina e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. "L'ambasciatore Burch ha descritto l'incontro come straordinariamente amichevole, come parlare con un amico a casa a Chicago", riferisce sempre l'ambasciata americana presso la Santa Sede sui social.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RussiaPapa Francesco