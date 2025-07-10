Sabato 11 Ottobre 2025

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ambasciata russa, 'a Roma brama di dominio e ingordigia'

Alla conferenza per l'Ucraina 'logica cinica e menzognera'

Dietro alla conferenza per la ripresa dell'Ucraina apertasi oggi a Roma si nasconde una "logica cinica e menzognera che viene portata avanti dagli attuali leader dei Paesi occidentali, Italia compresa". Lo afferma l'ambasciata russa in Italia in un commento sul suo canale Telegram.

"Anziché fermare la guerra e risolvere le sue cause profonde, è sulle sue conseguenze che essi pongono l'enfasi, mostrando così al mondo intero la loro brama di dominio, la loro avidità e l'ingordigia, per le quali sono disposti a distorcere completamente qualunque realtà di fatto", si aggiunge nella nota.

