I sogni di Cartier in mostra
Amb. Usa in Israele,'Ghf da 4 a 16 siti aperti 24 ore al giorno'
7 ago 2025
Amb. Usa in Israele,'Ghf da 4 a 16 siti aperti 24 ore al giorno'

Channel 12: 'Finanziamento da 1 miliardo da Usa e altri Paesi'

L'ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee in un'intervista a Fox News ha affermato che i siti di aiuti nella Striscia gestiti dalla Gaza foundation, sostenuta da Usa e Israele, intendono iniziare a operare giorno e notte e l'operazione è destinata a "ampliarsi". Secondo Channel 12 l'espansione sarà finanziata con 1 miliardo di dollari in donazioni dagli Stati Uniti e da altri Paesi. "Il piano immediato è quello di aumentare il numero di siti fino a 16 e di iniziare a gestirli 24 ore al giorno per far arrivare più cibo a più persone in modo più efficiente", ha detto Huckabee, definendo la missione "fenomenale".

