L'Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
15 set 2025
Amb. russa a Bucarest, intrusione drone è provocazione Kiev

'La protesta della Romania è infondata'

'La protesta della Romania è infondata'

'La protesta della Romania è infondata'

L'ambasciata russa a Bucarest ha definito "una provocazione" da parte dell'Ucraina l'intrusione di un drone in Romania, dopo la convocazione, ieri, dell'ambasciatore russo al ministero degli Esteri rumeno a causa di questo incidente. Durante l'incontro, l'ambasciatore Vladimir Lipaïev ha definito "infondata" la protesta della Romania che accusava la Russia, ha indicato l'ambasciata in un comunicato pubblicato nella notte tra domenica e lunedì. "Tutti i fatti portano a credere che si sia trattato effettivamente di una provocazione deliberata del regime di Kiev", ha aggiunto.

