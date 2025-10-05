Domenica 5 Ottobre 2025

Il promemoria laico per la pace

AGNESE PINI
Il promemoria laico per la pace
5 ott 2025
Amb. Israele, chi giustifica il 7 ottobre sostiene Hamas

"Il massacro del 7 ottobre è stato un atto di brutale terrorismo. Chi è sceso in piazza a giustificarlo dimostra di non voler la pace, ma di sostenere Hamas. Condanno fermamente quanto accaduto e spero che venga denunciato senza mezzi termini". Lo scrive l'ambasciatore d'Israele in Italia, Jonathan Peled, su X all'indomani delle manifestazioni pro-palestina a Roma. Ieri, durante la manifestazione era comparso una striscione: "7 ottobre giornata della Resistenza palestinese".

