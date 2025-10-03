Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Proteste FlotillaFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaSciopero 3 ottobreTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraAmb. Ferrari, italiani stanno bene, nessun maltrattamento
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Amb. Ferrari, italiani stanno bene, nessun maltrattamento

Amb. Ferrari, italiani stanno bene, nessun maltrattamento

'I quattro parlamentari in partenza per Roma'

'I quattro parlamentari in partenza per Roma'

'I quattro parlamentari in partenza per Roma'

"Ho parlato con i quattro parlamentari italiani rilasciati dalle autorità israeliane e gli altri attivisti italiani della Flotilla ad Ashdod, stanno tutti bene, non c'è stato alcun maltrattamento". Lo dichiara l'ambasciatore di Italia in Israele, Luca Ferrari. "Il console italiano sta per incontrare a breve gli attivisti a Ketziot. Le autorità italiane si stanno adoperando per far rilasciare tutti gli altri italiani. I quattro parlamentari rilasciati sono già all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, partiranno per Roma Fiumicino alle 10", ha aggiunto l'ambasciatore.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Flotilla