Amazon, 'usiamo un milione di robot, arrivano i giocolieri'

Due nuovi robot intelligenti entrano nei magazzini di Amazon: un robot giocoliere che usa "come palline decine di migliaia di prodotti che si muovono ad alta velocità", Blue Jay, e un sistema di intelligenza artificiale agentica, a supporto dei manager che analizza situazioni operative complesse e suggerisce le azioni più appropriate agli operatori, Project Eluna.

Li presenta il chief technologyst di Amazon, Tye Brady, all'evento Delivering the future dicendo che sono stati studiati per rendere il lavoro più sicuro, più intelligente e ancora più gratificante.

In particolare Blue Jay è in fase di test operativo nella Carolina del Sud ed è, secondo l'azienda, come un paio di mani in più, progettato per assistere i dipendenti nelle attività che richiedono movimenti ripetitivi, sollevamenti e spostamenti: è in grado di prelevare, smistare e consolidare gli articoli nello stesso spazio lavorando ad alta velocità.

Si tratta di un sistema robotico di nuova generazione che coordina più bracci robotici per eseguire simultaneamente diverse operazioni, unificando in un'unica postazione ciò che prima richiedeva tre diverse aree di lavoro e già può essere usato sul 75% delle tipologie di prodotto nei magazzini Amazon.