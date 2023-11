Amazon taglia centinaia di posti di lavoro ad Alexa

Amazon tagli alcune centinaia di posti di lavoro nella divisione di Alexa, la sua assistente vocale. Lo riportano i media americani, sottolineando che i tagli avranno un impatto negli Stati Uniti, in Canada e in India. Amazon spiega che la decisione è legata alla necessità di allinearsi in modo migliore con le priorità, inclusa quella di massimizzare le risorse e gli sforzi sull'intelligenza artificiale generativa.