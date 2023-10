Amazon, consegne con droni in Italia entro fine 2024

In occasione dell'evento di Amazon 'Delivering the Future' a Seattle, il vicepresidente di Prime Air, David Carbon, ha dichiarato entusiasticamente che entro la fine del 2024 lanceremo le consegne con il nuovo drone Mk30 in Italia e nel Regno Unito. Carbon ha aggiunto che l'obiettivo è quello di consegnare entro la fine del decennio con i droni 500 milioni di prodotti in tutto il mondo, in un modo che sia più sicuro rispetto a recarsi in auto al negozio per acquistarli. L'avvio del programma riguarderà pacchi fino a un peso di circa 2,26 Kg, dai beni di prima necessità ai prodotti hi tech, e clienti con determinati requisiti.