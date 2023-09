Amazon alza retribuzione minima lorda logistica a 1.764 euro

Amazon aumenta a 1.764 euro la retribuzione lorda iniziale per i dipendenti della propria rete logistica in Italia. Si tratta di un incremento del 21% rispetto al 2019 e dell'8% rispetto ai salari di ingresso previsti per il quinto livello del CCnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Lo annuncia l'azienda sottolineando in una nota che "l'iniziativa rientra nella politica Amazon di revisione annuale degli stipendi, affinché sia garantita una retribuzione competitiva ai propri dipendenti". L'aumento riguarda sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli con contratti a termine.