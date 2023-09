Amato ricorda Naplitano, 'Noi siamo la politica'

Davvero ci vorrà molto tempo, se mai ci sarà, per vedere un italiano che metta le sue qualità al servizio di una politica vissuta come un luogo fondamentale in cui interagire con gli altri. Non a caso una delle più belle citazioni nei discorsi di Giorgio Napolitano era quella di un giovane condannato a morte della Resistenza che scriveva alla madre: 'Ci hanno fatto credere - scriveva - che la politica è sporcizia e lavoro da specialisti. Invece la politica e la cosa pubblica siamo noi stessi'. Questo è ciò che Napolitano ha insegnato a tutti noi, come ha affermato il Presidente emerito della Corte costituzionale ed ex premier, Giuliano Amato, durante il suo intervento ai funerali laici di Napolitano in corso a Montecitorio.