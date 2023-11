Amadeus, i rapper dicono 'no' alla violenza misogina

"La protesta va bene, ma la violenza no": questo è il messaggio che Amadeus ha lanciato alla Milano Music Week ai rapper e trapper. Interpellato sulla polemica sui contenuti a volte misogini della trap, Amadeus ha spiegato che, per quanto riguarda Sanremo, "non ho mai censurato nessun testo, ma per la violenza quotidiana che viviamo dobbiamo fare tutti una riflessione, ci vuole un senso di responsabilità ed educazione generale, non bisogna dare la colpa a qualcuno, alla musica, alle istituzioni, alle famiglie, ma dare l'esempio". "Spesso - ha sottolineato - la violenza sulle donne ha origine in famiglia, quando si vede un padre che picchia la madre; inoltre, serve anche una legge urgente, ma la violenza sulle donne non è di destra o sinistra". "Serve - ha ribadito Amadeus alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne - sensibilità e buon senso che, ovviamente, vanno portati nella musica, ma non vuol dire che un ragazzo non possa ascoltare un certo tipo di musica, perché puntare il dito non serve a risolvere il problema più grande. Conosco rap e trap e non è tutto così, ci sono proteste e disagi che vengono raccontati con la musica come accade in America, Inghilterra, Francia e altrove, perché non c'è possibilità di farlo altrove, ma ciò non giustifica la violenza contro le donne, anche a questi artisti dico: un po' di sensibilità".