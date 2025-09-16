Altroconsumo, un treno Alta velocità su 5 è in ritardo

"Almeno un treno su cinque dell'Alta Velocità arriva in ritardo". E' quanto afferma Altroconsumo nella sua indagine sulla qualità del servizio ferroviaro presentata oggi alla Camera dei Deputati.

L'indagine è stata condotta tra il 25 luglio e il 5 settembre 2025, spiega l'associazioe, e ha interessato 54 tratte, per oltre 28.000 rilevazioni sui servizi Frecciarossa, Italo e Intercity. Nel segmento Alta Velocità "almeno un treno su cinque ha registrato ritardi e, per le tratte in cui è possibile un confronto, Italo ha mostrato una performance migliore di Frecciarossa". "Preoccupante - rileva - la situazione del servizio Intercity con ritardi che, in media, superano il 40%. Per ogni treno monitorato è stata rilevata la puntualità all'arrivo. L'analisi è stata realizzata monitorando per 43 giorni le informazioni del servizio web "Monitor Arrivi/Partenze live" di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), sito aperto al pubblico, che permette di visualizzare partenze e arrivi nelle stazioni e i ritardi accumulati".

Oggi, rileva l'associazioe, i rimborsi scattano solo per ritardi superiori a 30 minuti: una soglia che esclude la maggior parte dei viaggiatori. Altroconsumo chiede "un sistema di indennizzi più equo e automatico, proponendo di ridurre la soglia per il rimborso da 30 a 15 minuti di ritardo".

Nel corso dell'incontro sono stati presentati i contenuti della proposta di legge a prima firma dell'onorevole Gadda, che introduce nuove misure di tutela per i viaggiatori, con particolare riferimento agli indennizzi dovuti in caso di disservizi ferroviari.