Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
Ultima oraAltro caso di maturità senza orale, 'protesta contro i voti'
10 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Altro caso di maturità senza orale, 'protesta contro i voti'

Altro caso di maturità senza orale, 'protesta contro i voti'

La scelta di una studentessa a Belluno dopo studente di Padova

La scelta di una studentessa a Belluno dopo studente di Padova

La scelta di una studentessa a Belluno dopo studente di Padova

Una studentessa liceale di Belluno ha rifiutato l'esame orale alla maturità. E' il secondo caso in Veneto dopo quello dello studente del liceo scientifico Fermi di Padova, Gianmaria Favaretto, 19 anni, che pur non sostenendo l'orale ha ottenuto comunque il diploma di maturità perché aveva già superato la sufficienza grazie ai voti dei crediti dell'ultimo triennio.

Anche in questo caso, spiega la studentessa 19enne Maddalena Bianchi al Corriere Veneto, la scelta è stata presa per protestare contro "i meccanismi di valutazione scolastici, l'eccessiva competitività, la mancanza di empatia del corpo docente".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ProtestaScuola