Alpino disponibile a accogliere chi lascia Flotilla

La Fregata Alpino della Marina Militare sarà disponibile ad accogliere ogni persona che manifesti la volontà di trasferirsi a bordo, nel rispetto delle procedure di sicurezza e delle normative internazionali. Lo rende noto lo Stato Maggiore della Difesa.

L'ultimo avviso, e dunque l'ultima occasione di salire sulla fregata, sarà domani 1° ottobre al raggiungimento delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza, dove la nave militare si fermerà e rimarrà a disposizione per eventuali interventi di assistenza e soccorso. Tale limite sarà raggiunto prevedibilmente alle 02.00 di notte.