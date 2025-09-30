Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Alpino disponibile a accogliere chi lascia Flotilla
30 set 2025
Alpino disponibile a accogliere chi lascia Flotilla

La Fregata Alpino della Marina Militare sarà disponibile ad accogliere ogni persona che manifesti la volontà di trasferirsi a bordo, nel rispetto delle procedure di sicurezza e delle normative internazionali. Lo rende noto lo Stato Maggiore della Difesa.

L'ultimo avviso, e dunque l'ultima occasione di salire sulla fregata, sarà domani 1° ottobre al raggiungimento delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza, dove la nave militare si fermerà e rimarrà a disposizione per eventuali interventi di assistenza e soccorso. Tale limite sarà raggiunto prevedibilmente alle 02.00 di notte.

© Riproduzione riservata

