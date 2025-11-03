Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta

Gabriele Canè
Società violenta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Spid a pagamentoElezioni sindaco New YorkOmicidio Boscoreale
Acquista il giornale
Ultima oraAlpinisti italiani dispersi in Nepal, ricerche in corso
3 nov 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Alpinisti italiani dispersi in Nepal, ricerche in corso

Alpinisti italiani dispersi in Nepal, ricerche in corso

Bloccati a Campo 1 per forti nevicate, mancano notizie da sabato

Bloccati a Campo 1 per forti nevicate, mancano notizie da sabato

Bloccati a Campo 1 per forti nevicate, mancano notizie da sabato

Ricerche sono in corso in Nepal di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. Lo ha comunicato il Dipartimento del Turismo nepalese. I due alpinisti, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate e non si hanno più notizie da sabato, ha dichiarato il portavoce del dipartimento Himal Gautam. Il capo spedizione è stato soccorso domenica al campo base in elicottero. La scorsa settimana, il ciclone Montha, formatosi nel Golfo del Bengala, ha portato forti piogge e nevicate in Nepal, bloccando molti escursionisti. (ANSA-AFP).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata