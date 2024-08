Alpinista precipita da una cima e muore in Alta Valtellina

Tragedia questa mattina in alta montagna in Vatellina. L'intervento all'alba per i tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Valfurva, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna. L'attivazione è arrivata alle 6.20 per un uomo di 54 anni precipitato per un centinaio di metri da Punta Linke, a quota 3.630 metri. Una squadra era pronta ai Forni per il supporto alle operazioni dell'elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. Il corpo dell'alpinista è stato individuato e trasportato a valle con l'elicottero di Sondrio. Era presente anche una squadra della Guardia di Finanza di Bormio.