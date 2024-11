Aloisio (M5s), Lombardia non è più la locomotiva del Paese

"I dati forniti dalla Banca d'Italia segnalano un cambiamento sostanziale nell'economia della Lombardia, che non è più la locomotiva d'Italia: il Pil regionale mostra una crescita contenuta, pari a un modesto +0,4%, allineata con la media nazionale, in un contesto caratterizzato da un forte rallentamento economico. È cruciale sottolineare che la situazione economica della Lombardia non può essere considerata in modo isolato. Istituti di ricerca e Banca d'Italia concordano sull'importanza di investire nel riequilibrio territoriale della spesa per investimenti pubblici, rafforzando il sostegno del Meridione: tale investimento non solo stimolerebbe lo sviluppo del Sud, ma avrebbe anche effetti positivi sull'intera economia nazionale. Secondo le stime di SVIMEZ, per ogni euro investito nel Mezzogiorno, si genera un valore aggiunto di circa 1,3 euro per il Paese, con circa il 25% di questo valore che ricade nel Centro-Nord. In questo contesto, la crescente interdipendenza tra Nord e Sud evidenzia che un aumento degli investimenti nel Sud potrebbe alimentare una domanda di beni e servizi da parte del Nord, sostenendo così l'intera economia. Pertanto, è arrivato il momento che l'Esecutivo inverta la rotta e prenda coscienza dell'importanza di una politica di investimenti equa, al fine di garantire un futuro sostenibile per tutte le regioni d'Italia, da Nord a Sud. L'Autonomia differenziata, al contrario, accentuerebbe la gravità dei divari territoriali e la situazione generale profondamente negativa". Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.