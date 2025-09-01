Almeno 622 morti e 1500 feriti per il sisma in Afghanistan

E' salito ad almeno 622 morti il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l'Afghanistan. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno afghano, aggiungendo che i feriti sono oltre 1.500. Nel sisma "610 persone sono morte e 1.300 sono rimaste ferite nella provincia di Kunar, con numerose case distrutte", ha dichiarato il portavoce Abdul Mateen Qani, aggiungendo che nella provincia di Nangarhar 12 persone sono morte e altre 255 sono rimaste ferite.