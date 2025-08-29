Giovedì 28 Agosto 2025

29 ago 2025
Almeno 49 migranti morti al largo della Mauritania

Sono almeno 49 i morti nel naufragio avvenuto al largo della Mauritania, secondo fonti ufficiali del Paese. I dispersi sarebbero ancora decine, a più di 48 ore dal naufragio di una piroga che trasportava migranti probabilmente diretti alle isole Canarie. Lo hanno riferito all'Afp la guardia costiera e la gendarmeria mauritane. L'imbarcazione si è capovolta nella notte tra martedì e mercoledì con 160 persone a bordo, secondo le stesse fonti.

