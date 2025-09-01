Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
1 set 2025
Almeno 250 morti e 500 feriti per il sisma in Afghanistan

Difficoltà nei soccorsi per le zone rimaste isolate

Il forte terremoto che ha colpito ieri l'Afghanistan orientale ha ucciso almeno 250 persone e ne ha ferite almeno altre 500, secondo quanto riferito dalle autorità citate dall'Ap sul suo sito web, mentre le squadre di emergenza faticano a portare avanti i soccorsi nelle zone rimaste isolate per il sisma.

Il terremoto di magnitudo 6 ha colpito ieri sera una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad. L'Autorità per la Gestione dei Disastri di Kunar ha dichiarato in un comunicato che almeno 250 persone sono morte e altre 500 sono rimaste ferite nei distretti di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare.

