Domenica 2 Novembre 2025

È già campagna per le Politiche

Bruno Vespa
È già campagna per le Politiche
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Venezuela UsaSottomarino russoIncidente NapoliScioperi novembreSinner Parigi
Acquista il giornale
Ultima oraAlmeno 23 morti nell'incendio di un negozio in Messico
2 nov 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Almeno 23 morti nell'incendio di un negozio in Messico

Almeno 23 morti nell'incendio di un negozio in Messico

Almeno 12 i feriti, indagini sulle cause

Almeno 12 i feriti, indagini sulle cause

Almeno 12 i feriti, indagini sulle cause

La Croce Rossa messicana ha confermato che il bilancio delle vittime dell'incendio in un negozio nel centro di Hermosillo, capitale dello stato settentrionale di Sonora, è salito a 23, mentre il numero dei feriti continua a essere di decine.

L'incendio è scoppiato intorno alle 15:00 ora locale, quando il negozio era affollato di clienti per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei Morti. Tra le vittime ci sono almeno sei minorenni, due donne incinte, diversi anziani e dipendenti di un negozio.

Mentre sono in corso le indagini sulle cause dell'incidente, i rapporti preliminari indicano anche almeno 12 feriti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Incendio