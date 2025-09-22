Almeno 11 palestinesi uccisi dall'alba a Gaza

Almeno 11 palestinesi sono state uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza dall'alba di oggi. Lo riportano fonti mediche ad Al Jazeera.

Sette persone sono state uccise a Gaza City, altre presso l'Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa nella città di Deir el-Balah, dove sono stati trasportati due corpi e feriti dopo che un attacco aereo israeliano ha colpito una tenda per sfollati nella zona di al-Sawarha, a sud-ovest di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale.

Due persone sono state uccise in un attacco con drone israeliano nel quartiere di Tal al-Hawa, a sud-ovest di Gaza City.