Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 22 settembreIsraele GazaFunerali KirkIntervista Minniti
Acquista il giornale
Ultima oraAlmeno 11 palestinesi uccisi dall'alba a Gaza
22 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Almeno 11 palestinesi uccisi dall'alba a Gaza

Almeno 11 palestinesi uccisi dall'alba a Gaza

Almeno 11 palestinesi sono state uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza dall'alba di oggi. Lo riportano fonti mediche ad Al...

Almeno 11 palestinesi sono state uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza dall'alba di oggi. Lo riportano fonti mediche ad Al...

Almeno 11 palestinesi sono state uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza dall'alba di oggi. Lo riportano fonti mediche ad Al...

Almeno 11 palestinesi sono state uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza dall'alba di oggi. Lo riportano fonti mediche ad Al Jazeera.

Sette persone sono state uccise a Gaza City, altre presso l'Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa nella città di Deir el-Balah, dove sono stati trasportati due corpi e feriti dopo che un attacco aereo israeliano ha colpito una tenda per sfollati nella zona di al-Sawarha, a sud-ovest di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale.

Due persone sono state uccise in un attacco con drone israeliano nel quartiere di Tal al-Hawa, a sud-ovest di Gaza City.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Gaza