Almeno 10 morti in Nepal a proteste contro divieto social

La lezione di Velasco

La lezione di Velasco
Ultima oraAlmeno 10 morti in Nepal a proteste contro divieto social
8 set 2025
Dopo il blocco di 26 piattaforme

Almeno 10 manifestanti sono stati uccisi dopo che la polizia nepalese ha sparato proiettili di gomma, gas lacrimogeni e idranti per disperdere i dimostranti a Kathmandu che chiedevano al governo di revocare il divieto sui social media e di contrastare la corruzione. Diversi social media, tra cui Facebook, YouTube e X, sono inaccessibili in Nepal da venerdì scorso, dopo che il governo ha bloccato 26 piattaforme non registrate, lasciando gli utenti arrabbiati e confusi. "Finora 10 manifestanti sono morti e 87 sono rimasti feriti", ha detto all'Afp Shekhar Khanal, portavoce della polizia di Kathmandu.

