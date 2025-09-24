Mercoledì 24 Settembre 2025

24 set 2025
Almasri, relatore Giunta 'procedere per vertici Governo'

Il relatore in Giunta per l'autorizzazioni della Camera, Federico Gianassi (Pd), ha concluso la relazione chiedendo all'organo parlamentare di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano indagati nell'ambito della vicenda del generale libico Almasri. Il voto della Giunta è previsto per il 30 settembre.

Secondo Gianassi i tre esponenti del governo non avrebbero agito per interesse pubblico ma avrebbero "compiuto una scelta di mero opportunismo politico, fondata su timori generici e non suffragati da evidenze concrete, che mostrano la debolezza del Governo italiano dinanzi a bande armate che operano all'estero e che violano i diritti umani commettendo crimini internazionali".

