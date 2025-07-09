Almasri, Bongiorno valuta denuncia per divulgazione atti

Giovedì 9 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
9 lug 2025
Da fonti di governo trapela che l'avvocato Giulia Bongiorno starebbe valutando la presentazione di una denuncia contro ignoti per divulgazione di atti coperti dal segreto e che non sono stati ancora resi alle parti interessate, in riferimento a quanto emerso oggi sui media sulle comunicazioni intercorse tra i funzionari del ministero della Giustizia sul caso Almasri. Bongiorno è la legale dei quattro indagati: la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano ed i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.

