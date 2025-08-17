Alluvioni in Pakistan, almeno 150 dispersi oltre a 350 vittime

Almeno 150 persone risultano disperse nel Pakistan nordoccidentale, ha riferito oggi il capo dell'autorità provinciale per la gestione dei disastri, dopo le inondazioni improvvise che hanno ucciso circa 350 persone nel Paese. "A Buner, almeno 150 persone risultano ancora disperse. Potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie delle loro case o travolte dalle acque alluvionali", ha dichiarato all'Afp Asfandyar Khattak, capo dell'Autorità provinciale per la gestione dei disastri del Khyber Pakhtunkhwa, aggiungendo che decine di altre persone risultano disperse anche nel distretto di Shangla.