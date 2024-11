Alluvione in Spagna, i morti sono 223 e i dispersi 17

Il bilancio dei morti nell'alluvione avvenuta due settimane fa in Spagna è ora di 223, mentre restano ancora aperti 17 casi di persone date per disperse: è quanto si apprende dopo l'ultimo aggiornamento del Centro di Integrazione Dati (Cid), diffuso in un comunicato del Tribunale regionale della Comunità Valenciana. Rispetto all'aggiornamento precedente, risalente a ieri sera, il numero dei deceduti è aumentato di uno, mentre quello dei dispersi è sceso di 6.