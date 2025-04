Allerta maltempo in Italia centro-nord: danni e vittime alla vigilia di Pasqua

Resta alta l'allerta per l'ondata di maltempo che si sta abbattendo su gran parte dell'Italia del centro-nord alla vigilia del week end di Pasqua. Vento forte, piogge violente e nevicate a bassa quota che hanno provocato danni e vittime. Dopo la morte di un 92enne in provincia di Torino, nel Vicentino due persone, padre e figlio, sono decedute dopo essere finite con la propria auto in una voragine apertasi improvvisamente sul ponte di Valdagno nella tarda serata di giovedì.

La situazione resta critica nell'intero quadrante Nord della Penisola ma anche in Toscana e altre regioni del Centro l'allerta resta altissima soprattutto per quanto riguarda la piena del Po. In Valle d'Aosta sono 3.260 le utenze prive di energia elettrica. Le previsioni annunciano un miglioramento fino a sabato ma per Pasqua la situazione tornerà a peggiorare.